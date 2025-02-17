Kemer Belediyesi, Tekirova Mahallesi’nde kapalı pazar yerinin yanında yeni bir halı saha ve park alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha geniş alana sahip olan kısımda halı saha, tuvaletler, soyunma odaları inşa edileceğini bildirdi. Toplam 2 bin 264 metrekarelik iki ayrı ada üzerine inşa edilecek park alanında, geniş alana sahip olan bölüme halı saha, tuvaletler ve soyunma odaları yapılacak. Diğer alanda ise çocuk oyun grubu, spor aletleri, yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve oturma alanları yer alacak. Ayrıca parkın yeşil alanlarla zenginleştirilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kemer’imize yeni parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Tekirova Mahallemizde kapalı pazar yerimiz ile ilgili çalışmalarımız sürerken, ayrıca toplam 2.264 metrekarelik bir alanda iki ada üzerine park yapacağız. Parkımızda özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için halı saha da inşa ediyoruz. Çalışmalarımıza en kısa süre içerisinde başlamayı planlıyoruz" dedi.