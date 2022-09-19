2019 yılında yerel seçimler sonrası yapılan çalışma ile tekrar yürürlüğe giren Tekirova İmar Planı, tapular verilmek üzere Kemer Tapu Müdürlüğü’ne gönderildi. Belediye Başkanı Topaloğlu, Tekirova halkının mutlu sona ulaştığını belirterek, yaklaşık 30 yıldır bitmeyen bir sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

2019 yılında yerel seçimler sonrası yapılan çalışma ile tekrar yürürlüğe giren Tekirova İmar Planı, tapular verilmek üzere Kemer Tapu Müdürlüğü’ne gönderildi. Belediye Başkanı Topaloğlu, Tekirova halkının mutlu sona ulaştığını belirterek, yaklaşık 30 yıldır bitmeyen bir sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

“30 yıllık sorun 3 yılda çözüldü”

Tekirova Mahallesi’nin en büyük sorunlarından biri olan imar planını çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, “Bundan sonra Kemer Tapu Müdürlüğü tapuları vatandaşlara verecek ve onlarda projelerini çizdirip ev sahibi olacaklar. Herkes evini yapabilecek, evlerin yolları açılacak, kanalizasyonları döşenecek, parkları yapılacak. İmar planı olmadığı yerde hizmet olmaz. 30 yıllık sorun 3 yılda çözüldü. Sorunun çözülmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibi olmak üzere, Tapu Kadastro Bölge Müdürü, Tapu Kadastro İl Müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Artık Tekirova da hak ettiği hizmeti alacak ve mahallemizi daha modern hale getireceğiz. Tekirova’ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.