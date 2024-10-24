Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun “Her mahalleye bir kapalı pazar yeri” projesi kapsamında Tekirova Mahallesi’ne pazar yeri kazandırılacak.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Tekirova Mahallesi’nde yapılması planlanan kapalı pazar yeri ile ilgili pazar yerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Gül ve beraberindekiler, kapalı pazarın yapılacağı alanla ilgili Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman’dan bilgi aldı.

Başkan Topaloğlu’nun “Her mahalleye bir kapalı pazar yeri” projesi kapsamında Tekirova Mahallesi’nin de pazar yerine kavuşmasına az kaldığına değinen Gül, Kemer halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Gül’e, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Akın ile Mustafa Çelik, Kemer Belediyesi Tekirova Mahalle Sorumlusu Recep Yılmaz eşlik etti.