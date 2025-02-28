Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi’ne yapılacak olan pazar yerinin temeli törenle atıldı.

Kemer Belediyesi’nin "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi kapsamında, Arslanbucak, Çamyuva ve Göynük’ten sonra Tekirova Mahallesi’ne yapılması planlanan kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, seçim döneminde her mahalleye bir kapalı pazar yeri yapma sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bugün beşinci pazar yerimizin temelini attık. Hayırseverimizin desteği ile sokaklarda ve ara caddelerde açılan pazar yerlerine son veriyoruz. Kimisi laf yapar biz ise iş yapıyoruz. Verdiğimiz sözleri tek tek tutuyoruz" dedi. Pazar yerinde mutfak, zabıta odası, otopark, tuvaletler, çay ocağı ile deponun yer alacağını söyleyen Topaloğlu, "Burası sadece pazar yeri olarak kullanılmayacak. Vatandaşlarımız burada düğününü, mevlidini, asker eğlencesini de yapabilecek. Toplam 35 milyon liraya mal olacak pazar yeri için hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum. Tekirova’nın tamamlanması ile sırada Beldibi Kapalı Pazar Yeri’miz var. İmar planları geçtikten sonra ayırdığımız 4 dönümlük yerimize pazar yerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler dualar eşliğinde butona basarak kapalı pazar yerinin temelini attı.