Kemer ilçesinde inşaatına başlanan Tekirova Kapalı Pazar Yeri’nin temel betonları döküldü.

Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere, Arslanbucak, Çamyuva ve Göynük’ün ardından Tekirova’ya da kapalı pazar yeri kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Seçimden önce de söz vermiş ve her mahalleye bir kapalı pazar yeri yapacağız demiştik. Şimdi Kemer’imize beşinci pazar yerimizi kazandırıyoruz. Temel atma töreninde de ifade ettiğimiz gibi hayırseverimiz maaliyetini üstlendi ve yaklaşık 35 milyon TL’ye mal olacak. Modern bir kapalı pazar yerimiz oluyor. Tekstil de, meyve ve sebze satan da, balıkçımız da pazarımızın içerisinde olacak. Tekirova’mıza hayırlı olsun" dedi.

Tekirova Kapalı Pazar Yeri’nin üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na CHP Kemer İlçe Başkanı Sedat Karakaya, Belediye Meclis üyesi Mustafa Çelik ve Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman eşlik etti.