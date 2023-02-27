Kemer’in Tekirova Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların 37 yıllık tapu hasreti sona erdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 37 yıl sonra hak sahiplerine düzenlenen törenle tapularını dağıttı.

Kemer’in Tekirova Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların 37 yıllık tapu hasreti sona erdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 37 yıl sonra hak sahiplerine düzenlenen törenle tapularını dağıttı.

Kemer Belediyesi tarafından Tekirova Cumhuriyet Meydanı’nda tapu dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve Gülsüm Bal, Belediye Meclis üyeleri Mustafa Bilici, Ferhan Fidan, Recep Yılmaz, Belediye Tekirova Mahalle Sorumlusu Adem Barış, Belediye Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, tapu dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Tekirovamızın tapu sorununun çözümü için uzun bir yol kat ettiklerini söyledi.

Tekirova’ya iki kat ve iki bağımsız bölüm

Tapu işlemlerini çözmek için önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gittiklerini ve 1/1000’lik planlarına olan itirazları değerlendirdiklerine işaret eden Başkan Topaloğlu, “Yapılan itirazlar haklıydı. Çünkü Beldibi, Göynük, Kemer ve Çamyuva mahallelerinde 2 kat ve 2 bağımsız bölüm vardı. Ama Tekirova’da 2 kat ve tek bağımsız bölüm olarak plana işlenmiş. Bu konuyu Bakan Bey’le görüştük ve kendisi de bize hak verdi. Süreç uzun sürüyor ve bu itirazlar kabul edildi. Sonuçta Tekirova mahallemizde de 2 kat 2 bağımsız bölüm oldu” dedi.