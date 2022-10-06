Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Epe Açık turnuvalarında Tekirdağlı sporcular, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Epe Açık turnuvalarında Tekirdağlı sporcular, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan U10, U12 ve U14 Bölgesel Epe Açık Turnuvaları, 1-2 Ekim 2022 tarihleri arasında Kocaeli ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvaya Tekirdağ’da 3 kategoride 14 sporcu katılarak rakipleri ile ilk kıyasıya mücadelesini verdi.

Mücadele sonunda Esma Çakır 2.’lik kürsüsünde yer alırken, Emir Kapıcıoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada sporcuların gösterdikleri ilk performansları için yanlarından ayrılmayan Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Kübra Özer Kılıç ve Yardımcı Eskrim Antrenörü Şenay Deniz’de yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dereceye giren sporcular ve üzerlerinde emeği geçen antrenörlere başarılarının daim olması temennisinde bulunuldu.