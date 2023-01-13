Süleymanpaşa Belediyesi, 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısını Bolu Abant’ta düzenlenen çalışma kampında gerçekleştirdi. Başkan Yüksel, belediye olarak 2022 yılı içinde hayata geçirilen ve yeni yılda yapılacak olan proje ve yatırımlar hakkında muhtarlara bilgilendirmede bulundu. Çalışma kampını, Süleymanpaşa’da görev yapan basın mensupları da yakından takip etti.

Süleymanpaşa Belediyesi, 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısını Bolu Abant’ta düzenlenen çalışma kampında gerçekleştirdi. Başkan Yüksel, belediye olarak 2022 yılı içinde hayata geçirilen ve yeni yılda yapılacak olan proje ve yatırımlar hakkında muhtarlara bilgilendirmede bulundu. Çalışma kampını, Süleymanpaşa’da görev yapan basın mensupları da yakından takip etti.

İki gün süren çalışma kampına Süleymanpaşa mahalle muhtarları, Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren basın mensupları, Süleymanpaşa Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri ilgi gösterirken, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı da Başkan Yüksel’i yalnız bırakmadı.

Mahalle muhtarları ile bir araya gelerek 2023 yılında merkez ve kırsal mahallelerde yapılacak çalışmaları birlikte planlayan Başkan Yüksel, muhtarların talep ve beklentilerini değerlendirdi. Başkan Yüksel, çalışma kampını takip eden basın mensuplarının da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak mesleklerinde başarılar diledi.

"Kampımızın hayırlara vesile olmasını dilerim"

Oldukça verimli geçtiği değerlendirilen çalışma kampı sonrası açıklamada bulunan Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak düzenlediğimiz çalışma kampımızda Süleymanpaşa muhtarlarımızı ve basın mensuplarımızı ağırladık. Yeni yılın ilk muhtarlar toplantısında mahallelerimizin ihtiyaçlarına ilişkin talep ve beklentilerini değerlendirdiğimiz muhtarlarımızla, 2023 yılı yatırım programımıza alacağımız projelerimizi planladık. Ayrıca şehrimizde yürüttüğümüz hizmetler hakkında bilgi vererek, 2023 yılı hedeflerimizi paylaştığımız basın temsilcilerimizle fikir alışverişinde bulunarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladık. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Saygı, birim müdürlerimiz ve belediye meclis üyelerimizin de hazır bulunduğu çalışma kampımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.