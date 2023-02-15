Tekirdağ’dan deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarında kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, görevlerini tamamlayıp şehre döndü.

Tekirdağ’dan deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarında kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, görevlerini tamamlayıp şehre döndü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki madenciler, deprem olduktan 1 saat sonra Vali Aziz Yıldırım’ın koordinasyonunda uçak ile deprem bölgesine gitti. Bölgedeki çalışmalarını tamamlayan madenciler, 9 gün sonra geri döndü. Vali Yıldırım, deprem bölgesine giden ve bölgede arama-kurtarma çalışması yapan madencilerle ve AFAD gönüllüleri ile Malkara ilçesinde bir araya geldi. Yıldırım, madencilerle sohbet ederek yaptıkları arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, arama-kurtarma çalışması yapan madencilere ve gönüllülere hitaben, "Vatandaşlarımızın enkazdan çıkarılmasını sağladınız. Yaptığınız çok kıymetli bir iş. Sizlere özveriniz ve fedakarlığınız sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.