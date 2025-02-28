Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl 56’ncısı düzenlenen TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, psikoloji alanında yapay zeka temalı projeleriyle İstanbul Avrupa Bölge Finalleri’nde birincilik kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen proje sergisinde Arzum Aydın (10/D), Aleyna Akalın (10/D) ve Derin Gündoğan (11/C), danışman öğretmenleri Selçuk Daloğlu rehberliğinde çalışmalarını tamamladı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda alanlarının en başarılı projesi olarak seçilen ekip, Tekirdağ’a gurur yaşattı.

Öğrenciler, projelerinin araştırma sürecinde akademik destek alarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık’la mülakatlar gerçekleştirdi. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de çalışmalara katkı sunarak öğrencilerin başarı yolculuğunda destek sağladı.

Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi’nin genç araştırmacıları, yapay zeka ve psikoloji alanındaki projeleriyle geleceğin bilim insanları arasında yer almaya aday olduklarını bir kez daha gösterdi. Türkiye finallerinde de aynı azim ve başarıyla yollarına devam etmeleri beklenen öğrenciler, Tekirdağ’a büyük gurur yaşattı.