Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Saray ilçesinde yapılan saha çalışmalarında R.A. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğuna dair bilgi üzerine harekete geçildi. Alınan arama kararı ile şahsın evine düzenlenen operasyonda, 1 adet Glock-19 Austria ibareli ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, 1 adet Baretta ibareli ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör, 1 adet Zoraki Mod.914 ibareli kuru sıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Ayrıca, 917 adet 7.65 milimetre ve 344 adet 9.19 milimetre çapında fişek bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlandığı öğrenildi.

Kaynak: iha