Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı çerçevesinde, Valilik önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

13 Kasım Tekirdağ’ın kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin devamında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şeref defterini imzaladı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaparak şehrin 2 yıl süren işgalden kurtuluşunu ve ordunun şehre girişiyle işgalin sona erdiğini belirtti. "Kara günler, kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere gittiler" dedi.

Etkinlikler kapsamında Tarihi Halk Eğitim Merkezi Binası’nda düzenlenen Eski Tekirdağ Fotoğrafları Sergisi, şehrin geçmişi ve bugünü arasındaki bağı fotoğraflarla vatandaşlara sundu.

Törene Valinin yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, asker jandarma polis ve vatandaşlar katıldı.