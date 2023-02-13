Tekirdağ’dan deprem bölgesine tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Tekirdağ’dan deprem bölgesine tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Deprem bölgesinde Tekirdağ’dan 106 ekip, 1450 personel, 1 arama kurtarma köpek unsuru ve 3 ikram aracı/seyyar mutfak görevlendirildi. Bölgeye aynı zamanda 285 tır, 93 kamyon, 78 kamyonet, 27 konteynır ve 7 seyyar mutfak, 5 bin 25 yaşam konteynerı, 48 seyyar banyo, 75 seyyar WC, 1 karavanım 114 adet araç, 49 adet jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 2100 lt yakıt, 1 termal izleme cihazı gönderildi. Ayrıca, bölgeye treyler yatakhane winpay Hatay’a sevk edildi. Ayrıca Tekirdağ’da şuana kadar 1986 depremzede gelerek misafir edilmeye başlandı.

Ülkenin güneyinde etkili olan ve 10 ili etkileyen depremden sonra devlet tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Depremden sonra valilik koordinasyonunda Tekirdağ’dan da tüm imkanlar seferber edildi. Tekirdağ’a şuana kadar bin 986 depremzede geldi. Gelen depremzedeler ağırlanmaya başlandı.

Deprem bölgesinde Tekirdağ’dan 106 ekip, bin 450 personel, 1 arama kurtarma köpek unsuru ve 3 ikram aracı/seyyar mutfak görevlendirildi. Bölgeye aynı zamanda 285 tır, 93 kamyon, 78 kamyonet, 27 konteynır ve 7 seyyar mutfak, 5 bin 25 yaşam konteynerı, 48 seyyar banyo, 75 seyyar WC, 1 karavanım 114 adet araç, 49 adet jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 2 bin 100 litre yakıt, 1 termal izleme cihazı gönderildi. Ayrıca, bölgeye treyler yatakhane winpay Hatay’a sevk edildi.