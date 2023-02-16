Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Hayrabolu Kaymakamlığı ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde deprem bölgesi için toplanan 4 tır dolusu 80 ton yem gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Hayrabolu Kaymakamlığı ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde deprem bölgesi için toplanan 4 tır dolusu 80 ton yem gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hayvanlar için Hayrabolulu çiftçiler ve hayırseverler yem yardımında bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan, toplanan 80 ton hayvan yemini deprem bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara gönderdiklerini söyledi.

Hayırsever ve çiftçilere yardımlarından dolayı teşekkür eden Aslan, ilçemizde toplanan 80 ton kesif ve kaba yemi, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından afetzedelere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş Elbistan’a gönderdiklerini belirtti.