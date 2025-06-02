Tekirdağ’da faaliyet gösteren Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurul toplantısında tek listeyle gidilen seçimde derneğin yeni başkanı belirlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan İbrahim Halil Tan yeniden aday olmazken, yapılan seçimde üyelerin oylarıyla Mehmet Bedlek yeni başkanlığa seçildi. Seçimin ardından konuşan eski başkan Tan, "Görevim boyunca elimden geleni yaptım. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Derneğimiz için desteğim her zaman sürecek" dedi.

Yeni Başkan Mehmet Bedlek ise bu görevi layık gören tüm üyelere teşekkür etti. Beldek, "Amacımız, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Hep birlikte daha güçlü bir dernek yapısı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri de belirlendi.

Yönetim Kurulu (Asil): Mehmet Bedlek (Başkan), Erhan Doğan, Mustafa Maruk, Sedat Beltir, Erkan Yavaş, Halil Bozkurt, Celal Durmaz, Özgür Evsen.

Yönetim Kurulu (Yedek): Mehmet Çiçek, Hasan Şinbahar, Ramazan Dilber, Yunus Doğan, Halil İbrahim Durmaz, Recep Yüksekayla.

Denetleme Kurulu (Asil): Bedih Beltir, Şafak Altuntaş, Yücel Sarıyıldız.

Denetleme Kurulu (Yedek): Halil Dağ, Yılmaz Günteki, Mehmet Şen.