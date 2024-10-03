Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, 5 saattir devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın büyük bir kısmını sardı. Çevredeki fabrikalar ve işçiler güvenli alanlara tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor. Yangının maddi zararının büyük olduğu belirtiliyor.