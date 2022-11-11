Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zeytin hasadı gerçekleştiriliyor. Başta Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım olmak üzere, kurum amirleri de hasada katılarak bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zeytin hasadı gerçekleştiriliyor. Başta Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım olmak üzere, kurum amirleri de hasada katılarak bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu.

Şarköy ilçesi Eriklice Mahallesi’ndeki zeytin hasadına katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, zeytinlikte üreticilerle bir süre sohbet ederek, zeytin hasadının bol ve bereketli geçmesini diledi. Hasat sonrasında Mürefte Mahallesi’nde bulunan yağhaneler ziyaret edildi. Burada zeytinin yağa dönüştürülmesi süreci ile ilgili bilgiler alındı.

Ardından Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Mürefte Kooperatifinde zeytin rekolte değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, üreticilerin ve sektör paydaşlarının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, açıklamasında, "Bu yıl bölgemizde zeytin sezonu değerlendirildiğinde, ilkbaharda çiçeklenme döneminde meydana gelen kurak iklim, gece gündüz arasında sıcaklık farkının yüksek olması, lodos havanın etkin olması gibi nedenlerden dolayı döllenme eksikliği meydana gelmiş, bu nedenle zeytin ağaçlarında meyve tutumunda aşırı düşüşler görülmüştür. İlçemizin bazı mevkilerinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle zeytin danelerinde dökülme ve ağaç üzerindeki danelerde dolu zararı nedeniyle kalite ve verim kaybı meydana gelmiştir. Ayrıca, son dönemde zeytin sineğine karşı topyekun bir ilaçlama yapılamaması da eklendiğinde, önceki yıllardaki verim ortalamasına göre bu yıl rekoltenin düşük olması beklenmektedir. İlimizde, 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 41 bin 188 dekar sofralık, 500 dekar yağlık olmak üzere toplam 41 bin 688 dekar alanda zeytin yetiştirilmektedir. Üretim miktarı ise 16 bin 228 ton sofralık, 200 ton yağlık olmak üzere toplam 16 bin 428 tondur. Tekirdağ’da zeytin yetiştiriciliği yüzde 98 sofralık (Gemlik) ve yüzde 2 yağlık (Ayvalık) çeşidi olarak uygulanmaktadır. Mürefte Marmara Birlik Tarım Satış Kooperatifi ana alıcı durumundadır” dedi.

Zeytin hasadına; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal katıldı.