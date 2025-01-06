Marmara Denizi’nin Tekirdağ’a bağlı Şarköy ilçesinin Ayvasıl mevkiinde, denizde dans eden yunuslar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Yunusların kıyıya oldukça yakın bir mesafede hareket etmeleri, çevredeki sakinler tarafından anbean kaydedildi.

Şarköy’ün Ayvasıl mevkiinde sabah saatlerinde denizin sakin hali, kısa süre sonra yunusların suya dalarak dans edercesine hareket etmeleriyle değişti. O an bölgede bulunan vatandaşlar, yunusların bu sevimli gösterisini hayranlıkla izledi. Bazı vatandaşlar, anın güzelliğine kapılarak bu muazzam doğa olayını telefonlarıyla kaydetti.

. Bölge sakinleri, yunusların denizle olan uyumlu danslarının keyfini çıkartırken, aynı zamanda bu tür canlıların korunmasına dair çağrılarda bulundu.