İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Süt üreticilerine müjde: 40 litre süt bedeli olan aidat 20 litre süt bedeline düşürülecek

Süt üreticilerine müjde: 40 litre süt bedeli olan aidat 20 litre süt bedeline düşürülecek

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde çalıştığı inşaat halindeki binaya kalıp çakarken dengesini kaybeden S.K. (55) isimli işçi, yaklaşık 6 metre yüksekten çamur zemine düştü. Yumuşak zemin sayesinde ölümden dönen işçi S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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