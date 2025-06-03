Tekirdağ’ın Ergene Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında Ergene Mahallesi’nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta 5 farklı uyruktan düzensiz göçmen ile bu kişileri yurda yasa dışı yollarla soktuğu değerlendirilen 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi. Organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.