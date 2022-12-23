Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sis, ilerleyen saatlerde şehrin tamamında etkili oldu. Görüş mesafesinin metrelerce azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak ilerleyebildi. İş çıkış saatine denk gelen sis, servislerden inen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler bir kaza yaşanmaması için trafikte yavaş ilerledi.

Tekirdağ’ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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