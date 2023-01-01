Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sis etkisini gösterdi. Kent merkezinde trafik akışı yavaşladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sis etkisini gösterdi. Kent merkezinde trafik akışı yavaşladı.

Süleymanpaşa ilçe merkezi ve civarda bazı kesimlerde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle akşamüstü saatlerinde etkisini artırmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde bağlantı yollarının tamamında etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak yavaşça ilerleyebildi. Aşırı sis, servislerden inen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti.