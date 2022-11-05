Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı’nca ‘Tekirdağ Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırlanması için çalışmalar başladı.

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı’nca ‘Tekirdağ Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırlanması için çalışmalar başladı.

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı, MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkanlığı organizasyonu ile Tekirdağ’da hava kirliliğinin önlenmesi, çevresel faktörlerin ele alınması, sera gazı emisyon azaltma stratejileri ve iklim değişikliğine uyum konularında çalışmaların ele alınacağı "Tekirdağ İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı" hazırlanması amacıyla Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, sera gazı emisyonuna neden olan başlıca kaynakların emisyon envanterlerinin hazırlanması, mevcut durumun ortaya konması, belirlenen hedeflere yönelik sera gazı emisyon azaltma stratejileri ve iklim değişikliğine uyum konuları ele alındı.