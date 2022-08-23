Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu, her yıl olduğu gibi Süleymanpaşalı çocuklara yaz boyunca 26 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor. Bu yıl Yaz Okulu’ndan yararlanan yaklaşık 3 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu, her yıl olduğu gibi Süleymanpaşalı çocuklara yaz boyunca 26 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor. Bu yıl Yaz Okulu’ndan yararlanan yaklaşık 3 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Her yaz 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen Yaz Okulu, bu yıl da sportif, sanatsal ve kültürel olmak üzere toplamda 26 farklı branşta 3 bin çocuğun eğitimi tamamlandı. Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, haftanın beş günü ders aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu, Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Boks, Buz Pateni, Geleneksel ve Olimpik Okçuluk, Judo, Karate, Tekvando, Satranç, Sualtı Sporları, Tenis ve Güreş olmak üzere 15 spor dalında eğitim veriyor. Yaz Okulu bünyesinde ayrıca Halk Oyunları, Bale, Tiyatro, Gitar, Keman, Piyano ve Resim olmak üzere 7 sanatsal kurs açıldı. Bunların yanı sıra İngilizce, Akıl ve Zekâ Oyunları ve Robotik Kodlama eğitimleri de Yaz Okulu öğrencileri için eğitim veriyor. Okul öncesi (4-6 yaş) çocuklar için ise Orff ve Ritim Atölyesi bulunuyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Okulunda yaklaşık 3 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 bin çocuğumuza birçok branşta, yaz okullarında eğitim verdik. Onların biraz daha sosyalleşmesi, özellikle o sanal mecradan kurtulması, gerçek dostluklara ulaşabilmeleri ile ilgili çok ciddi bir emek verdik. Bence en büyük alkışı anne ve babalar hakkediyor” dedi.

Mezuniyet töreninde öğrencilere katılım belgeleri verilirken, branş hocalarına da plaket takdim edildi.