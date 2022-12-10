Operasyonda adreslerdeki aramalarda kaçak üretilen 375 litre şarap ve 150 litre rakı ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ve Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak üretilen yarım ton içki ele geçirildi.

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