Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık yarım milyonluk tütün ve makaron ve sigara yapma malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık yarım milyonluk tütün ve makaron ve sigara yapma malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesinde Jandarma KOM Şube ve Marmaraereğilisi İlçe Jandarma Komutanlığınca, G.A.’nın Sultanköy’deki ikamet ve imalathanesine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 500 bin adet dolu-boş makaron, 142 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresör, 2 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 100 adet 7.65 mm çapında tabanca mühimmatı, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 66 kuru sıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün, makaron ve makinelerin yaklaşık piyasa değerinin 415 bin lira olduğu öğrenilirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.