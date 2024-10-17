Tekirdağ’da araç çarpması sonucu yaralanan bir tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nden gelen ihbar doğrultusunda yaralı bir tilkiye müdahale etti. Araç çarpması sonucu yaralanan tilki, bakımevine nakledildi ve tedavi süreci başlatıldı.

Bakımevi ekibi, tilkinin muayenelerini yaptıktan sonra gerekli tedaviyi uyguladı. Veterinerler tarafından yürütülen tedavi sürecinde tilkinin yaralarının iyileştirilmesi sağlandı. Tedavinin tamamlanmasının ardından, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne bilgi verildi ve gerekli izinler alındıktan sonra tilki doğal yaşam alanına salındı.

Tilki, Kumbağ Mahallesi’ndeki ormanlık alana bırakılarak doğaya geri döndü.