Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayında başladığı sivrisinek, larva, uçkun ve vektör mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Şehrin her yerinde, uzman ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin kanatlı ve kanatsız zararlılarla mücadele ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayında başladığı sivrisinek, larva, uçkun ve vektör mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Şehrin her yerinde, uzman ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin kanatlı ve kanatsız zararlılarla mücadele ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından dört koldan sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile Süleymanpaşa halkının sivrisinek, yağmur sineği ve diğer zararlıların vereceği rahatsızlıklardan korunması amaçlanıyor.

Yaz yağmurlarıyla artan sinek nüfusuna müdahale edildi

Geçtiğimiz hafta aralıklarla kendini hissettiren yaz yağmurları sonrası yükselen nem oranıyla birlikte artış gösteren yağmur sineklerinin sebep olabileceği olumsuzluklara karşı önlem alan ekipler, çöp konteynerleri, üzeri açık durgun su birikintileri, otluk ve çalılık alanlar başta olmak üzere, sokaklar ve caddelerde ilaçlama ve bertaraf çalışmalarını başarıyla yürütüyor.

Yağmur sineklerine yönelik müdahalenin yanı sıra sivrisinek, karasinek ve diğer çok sayıda zararlıyla olan mücadele de hız kesmeden devam ediyor. Dere yataklarında, inşaat sahalarında ve diğer potansiyel yumurtlama alanlarında yoğunlaşan ilaçlama faaliyetleri ile zararlıların nüfusunun artmasının önüne geçiliyor.

Vatandaşlara hatırlatmada bulunuldu

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, zararlılarla mücadelenin yaz sonuna kadar devam ettirileceği kaydedilirken, sineklerin özellikle durgun sular gibi alanlarda hızla üreyebildikleri hatırlatıldı. Ayrıca vatandaşlara da evlerin ya da sitelerin bahçelerinde, sokaklarda ve devam eden inşaatlarda ağzı açık şekilde su varilleri ve benzeri durgun su kaynaklarına izin vermemeleri, sineklerin üremelerine imkân sağlayacak ortamların oluşmasına mani olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.