Tekirdağ’da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Çevre Yolu bağlantı sapağında meydana geldi. Marmaracık istikametinden Sağlık Mahallesi yönüne seyrederken Çevre Yolu bağlantısına sapan A.D. idaresindeki 41 AKY 238 plakalı bobin yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü A.D., olay yerinden geçen Yeşiltepe/Sağlık Polis Merkezi ekiplerinin yardımıyla kabinden çıkarıldı. Yaralı tır şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.