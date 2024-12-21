Hürriyet ve Vatan Şairi Namık Kemal, doğumunun 184. yılında Üç Kemaller Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı.

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Anma töreninde; Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Namık Kemal Derneği tarafından, Namık Kemal Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vali yardımcıları, protokol üyeleri, siyasi patilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: iha