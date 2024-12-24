Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Aralık’ta Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde S.Ö. ve P.E.Y.’nin üst aramasında 8 gram esrar ele geçirildi.

21 Aralık’ta Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi’nde L.A.A. ve H.A.’nın bulunduğu ikamette yapılan aramada ise 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 27 adet fişek bulundu. Aynı gün Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda M.A.’nın bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek, Çorlu Önerler Mahallesi’nde F.Y.’nin üst aramasında da 10 gram esrar bulundu.