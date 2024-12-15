Tekirdağ genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde Kapaklı, Çorlu, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerinde farklı operasyonlar düzenlendi. Kapaklı Fatih Mahallesi’nde S.B.’nin üzerinde yapılan aramada içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir aseton şişesi ile 150 gram tütün ele geçirildi. Çorlu gişeler mevkiinde ise B.K.’nın üzerinde yapılan aramada 1 adet payp ve 5 gram metamfetamin bulundu.

Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi’nde E.M.’nin evinde yapılan aramalarda 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, Hayrabolu’nun Çene mevkiinde durdurulan V.A.’nın aracında 2 litre viski ve 4 litre rakı tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu, kaçakçılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.