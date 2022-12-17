Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlediği operasyonda 6 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlediği operasyonda 6 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu’da durumundan şüphelenilerek durdurduğu iki araçta ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 5 paket halinde 6 kilogram kokain maddesi ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak polisin gözaltına aldığı I.E.K. ve Y.C.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.