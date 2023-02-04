Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 5’i uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.