Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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