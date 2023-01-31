Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 kişiden 7’si tutuklandı.

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 kişiden 7’si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, Tekirdağ’a uyuşturucu madde getirerek sokak satıcılarına dağıtan şahıslarla ilgili olarak yaklaşık 3 ay süren 3 ayrı çalışmada 4 ayrı yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda, 3 parça 1.4 gr. metamfetamin, 0.2 gram skunk,1 parça 7 gram esrar maddesi, 672 adet uyuşturucu haplar, 1 adet plasterde 2adet Symra 300 mg haplar, 3741 adet Extacy hap, 26 bin 450 TL uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 15 şahıs yakalandı. Adliyeden mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 7 şahıs tutuklandı.