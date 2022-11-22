Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ve skunk ele geçirildi.

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ve skunk ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının ekiplerince Çorlu ilçesi Yenice mahallesinde bir eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda satışa hazır 400 gram metamfetamin, 150 gram skunk, 1 adet kaşık şeklinde hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.