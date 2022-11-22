Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ve skunk ele geçirildi.

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ve skunk ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının ekiplerince Çorlu ilçesi Yenice mahallesinde bir eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda satışa hazır 400 gram metamfetamin, 150 gram skunk, 1 adet kaşık şeklinde hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.