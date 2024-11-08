Tekirdağ’da yapılan uyuşturucu karşıtı operasyonlarda, Hayrabolu, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde toplam 332 adet sentetik hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye ve yol kontrol uygulamaları sırasında, 06 Ekim 2024 tarihinde Hayrabolu’nun Lahana Mahallesi’nde M.K. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 332 adet marka sentetik ecza hap ele geçirildi. Aynı tarihte Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde, devriye esnasında M.M.A. isimli şahsın üzerinde 12 gram bonzai bulundu. Çorlu’nun Önerler Mahallesi’nde ise 07 Ekim 2024 günü yol kontrol uygulaması sırasında, yolcu otobüsündeki U.A. isimli şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, 3 fişek skunk ve 2 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelemeye alınırken, olaylarla ilgili yasal işlemler başlatıldı.