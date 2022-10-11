Tekirdağ’da kaçak tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ’da kaçak tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 129 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 48 bin 407 adet boş makaron, 44 kilogram tütün, 2 adet kompresör, 2 adet makaron doldurma makinesi, 114 adet TAPDK bandrolü suç unsuru olarak ele geçirildi.

Toplam 3 olayda 4 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.