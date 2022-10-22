Kazada yaralanan genç astsubay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Astsubay U.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi eski Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametine seyrederken hatalı ’U’ dönüşü yapan O.T. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen astsubay U.K.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

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