Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan Karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay D. idaresindeki 22 HH 019 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan A.F. yabancı uyruklu kişinin yönetimindeki BV 99 PUF plakalı aracı sollamak istediği sırada arkadan çarptı. Çarpma sırasında 22 HH 019 plakalı araçta bulunan Malkara’da motosiklet ustası Fevzi Özel (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan Berkay D., A.F., F.A., Z.R., F.G., F.V. ve K.K. yaralandı. Yaralılar kaza yerinde gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlatıldı.