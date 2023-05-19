Tekirdağ-İstanbul yolunda kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu Gazioğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Subaşı (35) idaresindeki motosiklet, önünde seyir halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yolun sağındaki su kanalına savrulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Ozan Subaşı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Subaşı’nın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.