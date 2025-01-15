Tekirdağ’da 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 6 bin 211 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Ocak tarihlerinde kent genelinde yapılan denetimlerde çok sayıda kural ihlali yapan sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde makas atan 37, drift atan ya da abartı egzoz kullanan 8, alkollü araç kullanan 92, emniyet şeridi ihlali yapan 9, kırmızı ışık ihlali yapan 623, yayalara geçiş hakkı tanımayan 100, kask kullanmayan 196, emniyet kemeri takmayan 575 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca tonaj sınırını aşan 33, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 128, hız ihlali yapan bin 690, hatalı park yapan bin 160 sürücüye cezai işlem uygulanırken, diğer ihlaller kapsamında bin 557 ceza işlem uygulandı. Toplamda 6 bin 211 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken trafik güvenliğini artırmak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.