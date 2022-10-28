Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 9 bin 566 artarak 297 bin 399 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 9 bin 566 artarak 297 bin 399 oldu.

TÜİK’in eylül ayı motorlu kara taşıt istatistiklerine göre Tekirdağ’da kayıtlı 297 bin 339 motorlu kara taşıtının 156 bin 420’si (yüzde 52,6) otomobil, 5 bin 484’ü (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 496’sı (yüzde 1,8) otobüs, 48 bin 283’ü (yüzde 16,2) kamyonet, 11 bin 696’sı (yüzde 3,9) kamyon, 36 ben 677’si (yüzde 12,3) motosiklet, 994’ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 289’u (yüzde 10,9) traktör olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre Tekirdağ’da eylül ayında 7 bin 443 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 443 taşıt içinde otomobiller yüzde 62,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, 7,8 ile motosiklet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,7’si ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oldu. Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 284, bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 566 (yüzde 3,3) adet artarak 297 bin 339 adet olarak tespit edildi.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında 2022 yılı eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 26 milyon 129 bin 4 adet araç bulunduğu görüldü. Tekirdağ, toplam 297 bin 339 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip oldu.

2022 yılı eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla özel amaçlı taşıt (yüzde 16,7), motosiklet (yüzde 10,1), kamyon (yüzde 4,4), kamyonet ve traktör (yüzde 2,5), otomobil (yüzde 2,4), minibüs (yüzde 0,1) ve otobüs (yüzde -0,1) oldu.