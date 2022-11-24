Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 9 bin 878 adet artarak 298 bin 279 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 9 bin 878 adet artarak 298 bin 279 oldu.

TÜİK, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları konusunda bir istatistik yayınladı. 2022 yılı Ekim ayına ait verileri içeren istatistiklere göre, Ekim ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 298 bin 279 oldu.

Tekirdağ’da 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla toplam 298 bin 279 motorlu kara taşıtının 156 bin 777’si (yüzde 52,6) otomobil, 5 bin 496’sı (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 488’i (yüzde 1,8) otobüs, 48 bin 438’i (yüzde 16,2) kamyonet, 11 bin 708’i (yüzde 3,9) kamyon, 36 bin 984’ü (yüzde 12,4) motosiklet, 999’u (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 389’u (yüzde 10,9) traktörden oluştu.

Yayınlanan istatistiklere göre ayrıca, Tekirdağ’da Ekim ayında 7 bin 587 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 7 bin 587 taşıt içinde otomobil yüzde 62 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17 ile kamyonet, 7,5 ile motosiklet ve traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,1’ini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bu verilere göre Tekirdağ’da Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 940, geçen yıla bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 878 (yüzde 3,4) adet artarak 298 bin 279 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 26 milyon 229 bin adet araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ, toplam 298 bin 279 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip oldu.

Tekirdağ’da 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış, sırasıyla özel amaçlı taşıt (yüzde 15,8), motosiklet (yüzde 10,6), kamyon (yüzde 3,8), kamyonet (yüzde 2,7), traktör (yüzde 2,5), otomobil (yüzde 2,4), minibüs (yüzde 0,4) ve otobüs (yüzde 0,1) şeklinde kayıtlara geçti.