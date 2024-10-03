Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’nde R.Ö. isimli şahsın bandrolsüz tütün sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda toplamda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 7,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Jandarma ekipleri, R.Ö.’nün kullandığı aracı durdurarak yaptığı aramada, 90 adet siyah çöp poşetine doldurulmuş halde bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütüne rastladı. Şahsa ait işletmeye düzenlenen baskında ise 6 bin kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Toplamda 7 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, şüpheli şahıs R.Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından R.Ö. serbest bırakıldı. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.

Kaynak: iha