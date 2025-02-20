Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kamaradere Mahallesi’nde meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 34 KA 2046 plakalı otomobil ile N.Ç. idaresindeki 39 SA 340 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü O.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaranan E.K. ve K.Ç. ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü N.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.