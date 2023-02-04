Tekirdağ’da yağışların az olması sebebiyle bir baraj daha kuruma noktasına gelirken, yeraltı sularında da tehlikeli azalmalar başladı. Kış ayına kurak giren Trakya bölgesinin artık su konusunda su kıtlığına doğru gitmeye başladığı bildirildi.

Tekirdağ’da yağışların az olması sebebiyle bir baraj daha kuruma noktasına gelirken, yeraltı sularında da tehlikeli azalmalar başladı. Kış ayına kurak giren Trakya bölgesinin artık su konusunda su kıtlığına doğru gitmeye başladığı bildirildi.

Tekirdağ’da bulunan barajlar tek tek kurumaya başladı. Bıyıkali Göleti ve Yazır Barajından sonra Naip Barajında endişe dolu görüntüler oluşmaya başladı. Naip Barajının doluluk oranı önceki yıllara göre yüzde 20’lere inerken, barajın ortasında bulunan betonarme yapı da ortaya çıktı. Barajın su seviyesini ölçen çok sayıda direkte kurumayla beraber açıkta kaldığı gözlendi. İçme suyunun yüzde 86’sını yeraltı sularından karşılanan Tekirdağ’da barajların yanı sıra yeraltı sularında da tehlikeli azalmaların olduğu bildirildi.

“Ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya olduğumuz göstermektedir”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, “Tekirdağ’ın yağış ortalamasına baktığımızda, meteorolojiden aldığımız 32 yıllık veriler elimizde mevcut. Ortalaması yaklaşık metrekareye 600 kilogram gerçekleşmiş. Özellikle 2022 yılının ortalaması metrekareye 350 kilogram. Dolayısıyla yağışlarda yüzde 50 azalma olduğunu görüyoruz. Yine Ocak aylarında uzun yıllar ortalama yüzde 58 iken, son iki yılda ise metrekareye 23 ve 24 kilogram yağış düştü. Bu da son yıllarda ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya olduğumuz göstermektedir. İklim değişikliği ilimizi de önemli derecede etkiliyor. Naip Barajı Süleymanpaşa ilçemizdeki merkez mahallelerinin 4’te 1’lik su ihtiyacını karşılamaktadır. 2022 yılı sonu itibari ile baktığımızda Normalde 2020 yılından bugüne baktığımızda barajın doluluk oranı yüzde 66’lardayken, 2022 yılında da yüzde 40’lar, 2023 yılına girdiğimiz Ocak ayında barajın doluluk oranı yüzde 28’lere kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla şu an barajda Tekirdağ Süleymanpaşa Merkez’inin 1/4’lik su ihtiyacının bir yıllık su ihtiyacı yaklaşık olarak 6,5 milyon metreküplük bir su kaldığını görmekteyiz. Bu şekilde gittiğinde önümüzdeki süreçte yüzeysel sularla Süleymanpaşa’ya destek verme imkanımız kalmayacağı gözükmekte ve direkt yeraltı sularıyla su verme gayreti içinde olacağız. Bu da bizim için önemli bir maliyet. Yeraltı sularının da azalmasıyla önemli bir risk olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Su kıtlığına doğru gitmeye başlamıştır”

Toprak açıklamasının devamında, “Bu konuda iklim değişikliğinin önüne geçmek adına ülkesel ve dünya genelinde önemli atılımlar yapmak gerekir. Yine vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda önemli çaba sarf etmesi gerekir. Müdürlük olarak bu konuda da bizim hem sosyal medyada hem görselde su tasarrufuna yönelik olarak bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmekte. Vatandaşlarımızdan su tasarrufu yönünde gayret göstermelerini bekliyoruz. Sularımız sonsuz değildir, imkanlarımız sonsuz değildir, kısıtlıdır buna dikkat etmemiz gerekiyor. Genel anlamda yağışların olmaması, kuraklık olması nedeniyle ülkemiz genelinde mutlaka birçok ilde su sorunu vardır. İçme suyu ile ilgili ilimizin içme suyunun yüzde 86 oranında yeraltı sularından karşılanması nedeniyle barajlardaki azalma bizi çok önemli ölçüde etkilemeyebilir. Ancak son aldığımız veriler çerçevesinde Trakya Bölgesinde özellikle sanayinin de sürekli artış göstermesi ve sanayiye bağlı olarak nüfusun yıllık olarak özellikle Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı bölgelerinde yüzde 5’in üzerinde artması ile beraber bu bölgelerdeki yeraltı su rezervlerimiz de önemli ölçüde azalmış durumda. Su seviyesi tehlikeli bölgenin altına düşmüş durumda. Trakya Bölgesi artık su konusunda su kıtlığına doğru gitmeye başlamıştır. Hem yüzeysel sular anlamında, hem yeraltı suları anlamında büyük risk vardır. Bunun önüne geçmek için üst düzeyde ülke politikaları düzeyinde kararlar almak gerekir. Sanayinin yönünü değiştirmek gerekir. Nüfusun yönünü değiştirmek gerekir. İklim değişikliği anlamında da artık dünya düzeyinde bir şeyler yapmazsak küresel ısınma ve iklim değişikliği bölgemizi kurak yerler arasına götürüyor” diye konuştu.