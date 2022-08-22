Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı, "12. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" Tekirdağ’da açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı, "12. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" Tekirdağ’da açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen, "12. Tarım Orman ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi”, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal’ın yanı sıra sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

2009 yılından beri Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ve bu yılki teması "Çiftçi Varsa Hayat Var" olan yarışmanın konusunu tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıdaların işlenmesi ve muhafazası, hasat, harman, üretici, çiftçi, çiftçilik mesleğinin önemi, kırsal yaşam ve her türlü tarımsal faaliyet oluşturuyor.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ve "Çiftçi Varsa Hayat Var" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, toplam 606 katılımcı 3 bin 997 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül alması uygun görülürken, 83 eser de sergileme ve albüm çalışması için belirlendi.

Gelecek yılın yarışma konusu ise "Sen Üret Yeter" olarak belirlenen fotoğraf sergisi 22-25 Ağustos tarihlerinde ziyarete açık olacak.