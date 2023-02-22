Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza, Havuzlar-Yeniçiftlik yolu üzeri Türkücü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çeşmeli Mahallesi istikametinden Çorlu istikametine seyreden Mehmet Akgün (41) idaresindeki 39 DC 698 plakalı otomobil, Türkgücü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Şarampole giren araç, daha sonra bir fabrikanın bahçe kapısına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü Akgün olay yerinde hayatını kaybetti.

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