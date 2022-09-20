Tekirdağ il genelinde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 30 kişi yakalandı.

Tekirdağ il genelinde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 30 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak son dönemlerde il genelinde uygulama yapıldı. Uygulamalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet kuru sıkı tabanca ve 98 adet mermi, 250 gram farklı tür ve nitelikte uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 34 adet fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 11 bin 465 TL, 3 bin 900 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 9 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron, 2 bin 148 adet TAPDK bandrol, 9 bin adet boş poşet, 1 adet hassas terazi, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, ele geçirildi.

Konularla ilgili olarak 30 şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.